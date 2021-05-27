27 мая
Красноярск
погода +16 °C
73.47
 
€ 89.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Владимир Путин выразил соболезнования родным Дмитрия Миндиашвили

Главная Общество
Красноярск
13:18 27 Мая 2021
похороны, борьба, красноярск, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня в Красноярске попрощались с заслуженным тренером СССР, России и Грузии, основателем краевой Академии борьбы Дмитрием Миндиашвили. Церемония прошла в БКЗ.

Напомним, Дмитрий Георгиевич скончался утром 24 мая в кардиологии Краевой больницы.

Во время церемонии прощания губернатор края зачитал телеграмму, полученную от президента страны Владимира Путина.

«Ушел из жизни Дмитрий Георгиевич Миндиашвили – выдающийся тренер и наставник, сильный, волевой, исключительно порядочный человек. Дмитрий Георгиевич посвятил себя спорту, был основателем знаменитой Красноярcкой академии борьбы, воспитавшей блестящую плеяду чемпионов и рекордсменов. Светлая память о Дмитрии Миндиашвили навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, коллег, друзей и многочисленных учеников».

Похоронят именитого красноярца на Аллее славы кладбища «Бадалык».

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителям Красноярска бесплатно раздали саженцы сосны и ели

Жителям Красноярска бесплатно раздали саженцы сосны и ели

27 Мая 2021 г.
Эко-акцию организовало «Радио Сибирь» при поддержке информационного портала Sibnovosti
Новости Красноярска: Сбер в Красноярске подержал акцию «Сад памяти»

Сбер в Красноярске подержал акцию «Сад памяти»

27 Мая 2021 г.
Команда Красноярского отделения Сбербанка приняла участие в высадке 4 тысяч сеянцев ели сибирской
Новости Красноярска: Малые города Красноярского края останутся без авиасообщения

Малые города Красноярского края останутся без авиасообщения

27 Мая 2021 г.
Уже закрыт аэропорт в Нижнеудинске
Новости Красноярска: Красноярцы засняли Суперлуну

Красноярцы засняли Суперлуну

27 Мая 2021 г.
И хвастаются снимками с соцсетях
Новости Красноярска: Следователи доказали вину водителя совершившего ДТП с тремя погибшими

Следователи доказали вину водителя совершившего ДТП с тремя погибшими

27 Мая 2021 г.
Обвиняемого приговорили к 9 годам колонии-поселения
Новости Красноярска: Готовясь к 400-летию Красноярска, уделят особое внимание экологии и благоустройству

Готовясь к 400-летию Красноярска, уделят особое внимание экологии и благоустройству

27 Мая 2021 г.
Юбилей город отметит в 2028 году
Новости компаний
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские старшеклассники определились с будущими профессиями

Красноярские старшеклассники определились с будущими профессиями

27 Мая 2021 г.
Опубликован топ-5
Новости Красноярска: Красноярец задержан за «Разбой»

Красноярец задержан за «Разбой»

27 Мая 2021 г.
Поживился грабитель 715 рублями
Новости Красноярска: В Красноярск прилетели первые участники Ярыгинского турнира

В Красноярск прилетели первые участники Ярыгинского турнира

26 Мая 2021 г.
Схватки уже завтра
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru