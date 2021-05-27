Владимир Путин выразил соболезнования родным Дмитрия Миндиашвили

Сегодня в Красноярске попрощались с заслуженным тренером СССР, России и Грузии, основателем краевой Академии борьбы Дмитрием Миндиашвили. Церемония прошла в БКЗ.

Напомним, Дмитрий Георгиевич скончался утром 24 мая в кардиологии Краевой больницы.

Во время церемонии прощания губернатор края зачитал телеграмму, полученную от президента страны Владимира Путина.

«Ушел из жизни Дмитрий Георгиевич Миндиашвили – выдающийся тренер и наставник, сильный, волевой, исключительно порядочный человек. Дмитрий Георгиевич посвятил себя спорту, был основателем знаменитой Красноярcкой академии борьбы, воспитавшей блестящую плеяду чемпионов и рекордсменов. Светлая память о Дмитрии Миндиашвили навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, коллег, друзей и многочисленных учеников».

Похоронят именитого красноярца на Аллее славы кладбища «Бадалык».