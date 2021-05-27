27 мая
Красноярск
погода +15 °C
73.47
 
€ 89.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Малые города Красноярского края останутся без авиасообщения

Главная Общество
Красноярск
12:35 27 Мая 2021
самолет, аэропорт, в красноярском крае, правительство
версия для печати Ico_print

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии 44 малых аэродромов в труднодоступных районах страны, сообщение об этом появилось на сайте Правительства РФ.

Документ, ссылающийся на статью 50 Воздушного кодекса РФ, может сильно ударить по городам и посёлкам, где самолёт – единственный способ связи с «большой землёй». В списке таких городов Богучаны, Енисейск, Нижнеудинск и другие малые аэродромы.

Авиаперевозчики, летающие по подобным маршрутам, направили Михаилу Мишустину письмо с предупреждением о рисках закрытия малых аэропортов из-за «колоссальных издержек». Минтранс России уверил, что постановление откорректируют для снижения затрат операторов малых аэропортов.

Уже закрыт аэропорт в Нижнеудинске. Оттуда велись вертолётные рейсы в Тофаларию. Об этом сообщил сайт «Иркутск Сегодня».

Фото: http://aviacheap.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы засняли Суперлуну

Красноярцы засняли Суперлуну

27 Мая 2021 г.
И хвастаются снимками с соцсетях
Новости Красноярска: Следователи доказали вину водителя совершившего ДТП с тремя погибшими

Следователи доказали вину водителя совершившего ДТП с тремя погибшими

27 Мая 2021 г.
Обвиняемого приговорили к 9 годам колонии-поселения
Новости Красноярска: Готовясь к 400-летию Красноярска, уделят особое внимание экологии и благоустройству

Готовясь к 400-летию Красноярска, уделят особое внимание экологии и благоустройству

27 Мая 2021 г.
Юбилей город отметит в 2028 году
Новости Красноярска: Красноярец подтянулся больше 4 тысяч раз и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Красноярец подтянулся больше 4 тысяч раз и попал в Книгу рекордов Гиннеса

27 Мая 2021 г.
Наш спортсмен подтянулся 4096 раз, что на 211 повторений больше предыдущего рекорда
Новости Красноярска: Студенты красноярских вузов поддерживают предварительное голосование партии

Студенты красноярских вузов поддерживают предварительное голосование партии

27 Мая 2021 г.
Проголосовать может любой житель Красноярского края до 30 мая включительно
Новости Красноярска: «МайПарк» в парке 1 Мая открывает летний сезон

«МайПарк» в парке 1 Мая открывает летний сезон

27 Мая 2021 г.
Красноярцев обещают научить делать гейзеры для ванной и многое другое
Новости компаний
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С улиц Минусинска откачивают воду

С улиц Минусинска откачивают воду

23 Мая 2021 г.
На борьбу с подтоплениями в городе выделено 2 млн рублей
Новости Красноярска: На улице Михаила Годенко произошла авария

На улице Михаила Годенко произошла авария

27 Мая 2021 г.
Легковушка снесла бордюрный камень и перевернулась
Новости Красноярска: Министр спорта края Ростовцев получил предостережение от регионального прокурора

Министр спорта края Ростовцев получил предостережение от регионального прокурора

27 Мая 2021 г.
Таковы итоги проверки спортивного ведомства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru