Малые города Красноярского края останутся без авиасообщения

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии 44 малых аэродромов в труднодоступных районах страны, сообщение об этом появилось на сайте Правительства РФ.

Документ, ссылающийся на статью 50 Воздушного кодекса РФ, может сильно ударить по городам и посёлкам, где самолёт – единственный способ связи с «большой землёй». В списке таких городов Богучаны, Енисейск, Нижнеудинск и другие малые аэродромы.

Авиаперевозчики, летающие по подобным маршрутам, направили Михаилу Мишустину письмо с предупреждением о рисках закрытия малых аэропортов из-за «колоссальных издержек». Минтранс России уверил, что постановление откорректируют для снижения затрат операторов малых аэропортов.

Уже закрыт аэропорт в Нижнеудинске. Оттуда велись вертолётные рейсы в Тофаларию. Об этом сообщил сайт «Иркутск Сегодня».

Фото: http://aviacheap.ru