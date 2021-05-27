Красноярцы засняли Суперлуну

Необычное астрономическое явление могли наблюдать красноярцы 26 мая. Технически в этот день произошло сразу три события: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Специалисты говорят, что это была самая большая Луна 2021 года. И не просто Суперлуна, а полное затмение Суперлуны.

В этот день, расстояние от Земли до Луны составило меньше 362 тысяч километров. Поэты называют такую луну – "кровавой", за её красный, темно-красный или коричневый оттенок. Общая продолжительность затмения составила 5 часов 2 минуты.

Фото: А. Паниотов