Следователи доказали вину водителя совершившего ДТП с тремя погибшими

Трагедия произошла в мае прошлого года, в посёлке Памяти 13 борцов. Автомобиль съехал с дороги, опрокинулся и наехал на магазин. В салоне находилось 8 человек, трое из них – погибли.

Проверка водителя на алкоголь показала, что он был пьян. В добавок, у него не было водительских прав.

В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264. Емельяновский районный суд рассмотрел материалы дела и приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, мужчине запретили управлять транспортом в течении 2 лет и 6 месяцев.