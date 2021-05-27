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Следователи доказали вину водителя совершившего ДТП с тремя погибшими

Главная Общество
Красноярск
11:00 27 Мая 2021
в красноярском крае, дтп, суд
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Трагедия произошла в мае прошлого года, в посёлке Памяти 13 борцов. Автомобиль съехал с дороги, опрокинулся и наехал на магазин. В салоне находилось 8 человек, трое из них – погибли.

Проверка водителя на алкоголь показала, что он был пьян. В добавок, у него не было водительских прав. 

В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264. Емельяновский районный суд рассмотрел материалы дела и приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, мужчине запретили управлять транспортом в течении 2 лет и 6 месяцев.

Фото из открытых источников 

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