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Готовясь к 400-летию Красноярска, уделят особое внимание экологии и благоустройству

Главная Общество
Красноярск
10:40 27 Мая 2021
красноярск, благоустройство, губернатор
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Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с министрами вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 400-летия  города. 

Приоритет в подготовке отдаётся двум направлениям – экологии и благоустройству.

«Юбилей города – это не только знаковый праздник, но инструмент, которым можно сделать город лучше. Подготовка к юбилею должна быть процессом создания нашего будущего», – подчеркнул Александр Усс.

И будущее создают. За три года в Красноярске благоустроено порядка 100 общественных пространств и ещё 40 проектов будут готовы в этом. По всему городу создают «парковые кольца», объединяя зелёные и пешеходные пространства. Преображение затронуло и главные площади города – Театральную и Предмостную.

В главным событием в области экологии станет строительство городского метро. Сейчас проект «подземки» проходит экспертизу.

В подготовке участвует не только администрация города, но и сами жители. По их инициативе определены 14 территориальных кластеров развития для всех районов города.

Фото: gnkk

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