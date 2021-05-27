Готовясь к 400-летию Красноярска, уделят особое внимание экологии и благоустройству

Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с министрами вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 400-летия города.

Приоритет в подготовке отдаётся двум направлениям – экологии и благоустройству.

«Юбилей города – это не только знаковый праздник, но инструмент, которым можно сделать город лучше. Подготовка к юбилею должна быть процессом создания нашего будущего», – подчеркнул Александр Усс.

И будущее создают. За три года в Красноярске благоустроено порядка 100 общественных пространств и ещё 40 проектов будут готовы в этом. По всему городу создают «парковые кольца», объединяя зелёные и пешеходные пространства. Преображение затронуло и главные площади города – Театральную и Предмостную.

В главным событием в области экологии станет строительство городского метро. Сейчас проект «подземки» проходит экспертизу.

В подготовке участвует не только администрация города, но и сами жители. По их инициативе определены 14 территориальных кластеров развития для всех районов города.

Фото: gnkk