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Красноярец подтянулся больше 4 тысяч раз и попал в Книгу рекордов Гиннеса

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Красноярск
10:10 27 Мая 2021
красноярск, рекорд, спорт
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Рекорд красноярца Николая Каклимова официально стал частью Книги рекордов Гиннеса. Напомним, что в марте 2021 года мужчина подтянулся 4 096 раз. Всё это заняло у красноярца шесть часов. Предыдущий рекорд по подтягиваниям принадлежал чеху Яну Каресу. 

Николай Каклимов – мастер спорта по полиатлону и уже имеет несколько мировых рекордов. Его имя написано в результатах по 12-часовому подтягиванию, где он подтянулся 4 989 раз, и 24-часовом, где он подтянулся больше 7 тысяч раз. Если сложить все предыдущие рекорды, то выходит, что наш земляк побил рекорд чеха по подтягиваниям два раза. 

Фото: gnkk

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