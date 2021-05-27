Красноярец подтянулся больше 4 тысяч раз и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Рекорд красноярца Николая Каклимова официально стал частью Книги рекордов Гиннеса. Напомним, что в марте 2021 года мужчина подтянулся 4 096 раз. Всё это заняло у красноярца шесть часов. Предыдущий рекорд по подтягиваниям принадлежал чеху Яну Каресу.

Николай Каклимов – мастер спорта по полиатлону и уже имеет несколько мировых рекордов. Его имя написано в результатах по 12-часовому подтягиванию, где он подтянулся 4 989 раз, и 24-часовом, где он подтянулся больше 7 тысяч раз. Если сложить все предыдущие рекорды, то выходит, что наш земляк побил рекорд чеха по подтягиваниям два раза.

Фото: gnkk