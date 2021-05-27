«МайПарк» в парке 1 Мая открывает летний сезон

29 мая, в 13:00 в парке 1 Мая на правом берегу откроют летний творческий сезон. Для красноярцев это значит, что в городе появится ещё одно место для летнего отдыха.

Открытие начнётся с мастер-класса, где научат делать гейзеры для ванн. Следом идёт рисование акварелью, создание «стринг-арт» картины из досок и гвоздей, а финалом будет мастер-класс по росписи одежды.

Детям тоже будет чем заняться. Им покажут как делать рисунки на воде – "эмбру", делать оригами, расписывать поделки из дерева, лепить и рисовать пеной.

Фото:maipark