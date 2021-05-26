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Закончено расследование по делу экс-начальника отдела полиции «Красноярское»

Главная Общество
Красноярск
18:30 26 Мая 2021
красноярск, коррупция, суд
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Следователи закончили расследование по делу в отношении бывшего главы отдела полиции «Красноярское». Напомним, что мужчину обвиняли в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Вместе с ним задержали и его 71-летнего знакомого, выступившего посредником при даче взятки.

По данным следствия, к офицеру обратился 71-летний знакомый, с просьбой помочь и изменить уголовную статью одного его приятеля, на менее тяжкую. Выполнить эту просьбу полицейский не мог, он не имел на это полномочий, но отказывать не стал и попросил за содействие всего лишь 600 тысяч рублей.

Мужчина, которому грозила уголовная статья, передал миллион. Деньги начальник полиции и посредник решили поделить между собой. В этот момент их и задержали.

Сейчас в отношении бывший полицейского открыто дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Его 71-летний знакомый обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Их дела направлены в суд.

Фото из открытых источников

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