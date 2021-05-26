На улице Павлова автобусы временно поедут другим маршрутом

Из-за ремонта теплотрассы по ул. Павлова, на участке от дома №5 до дома №9, схему движения автобусов изменят:

Маршруты №8 и №55 в обе стороны будут ехать так: ул. Академика Павлова – ул. Щербакова – ул. Гастелло – ул. Мичурина – ул. Московская и далее по своим схемам движения;

Автобусы № 18с, 56, 78 в прямом и обратном направлении поедут по схеме: ул. Мичурина – ул. Гастелло – ул. Щербакова – ул. Академика Павлова и далее по своим схемам движения;

На время ремонта, у этих автобусов также будут уберут остановки "Поликлиника" и "Сибтяжмаш" на обоих направлениях.