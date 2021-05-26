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Четверг будет самым тёплым днём недели в Красноярске

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Красноярск
15:03 26 Мая 2021
прогноз, погода, в красноярском крае
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Синоптики сообщают, что 27 мая в краевой столице днём воздух прогреется до +21, +23°C. Будет облачно с прояснениями, атакже небольшой кратковременный дождь с грозой. С юго-востока будет дуть ветер со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление будет очень низким — до 736 миллиметров ртутного столба.

В Туруханском районе ожидают сильный ветер — до 15-18 м/с, на юге пройдут сильные дожди с грозами. Греметь может и в центральных районах, но местами.

Если для Красноярска четверг будет самым тёплым днём недели, то на севере центральных районов края, наоборот, похолодает. Синоптики обещают заморозки до −2°C. В частности, до таких показателей в ночь на четверг температура опустится в Северо-Енисейске. В Кодинске будет около −1°C, в Богучанах — 0°C. 

Синоптики говорят, что с пятницы температурные показатели поползут вниз, на выходных обещают от +10 до +15°C. В понедельник, 31 мая, температура снова начнёт повышаться, а с 1 июня в краевом центре установится 20-градусное тепло.

Фото:admkrsk

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