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Сотрудница Стройнадзора города получила взятку туристическим сертификатом на 200 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
14:00 26 Мая 2021
взятка, красноярск, следствие
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Сотрудница красноярского Стройнадзора получила взятку в виде туристического сертификата на сумму 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошёл в 2017 году. Чиновница, ответственная за жилищный контроль новостроек, требовала от руководителя одной из управляющих компаний города взятку турпутёвкой, в противном случае она пригрозила не отдать несколько новостроек на улицах Можайского и Курчатова под управление его компании. Со своей стороны, она гарантировала отсутствие проверок и штрафов.

Сейчас в отношении женщины открыто уголовное дело по статье получение должностным лицом взятки за незаконные действия. Её грозит 12 лет колонии.

Фото: sархив Sibnovosti.ru

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