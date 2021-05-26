В Красноярск прилетели первые участники Ярыгинского турнира

Сегодня в Красноярск прилетели первые участники XXXII Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Схватки начинаются уже завтра.

«Надеюсь побороться с иностранками. Другая борьба у иностранок, с ними еще не приходилось бороться, тем более со взрослыми», - приводит слова члена сборной России Евгении Апеваловой сайт Минспорта.

Напомним, Ярыгинский турнир – один из знаковых в стране. В этом году он пройдет уже в 32 раз. Честь Красноярского края на соревнованиях будут защищать 27 спортсменов: 17 мужчин и 10 женщин.

Ежегодно в Красноярск приезжают именитые спортсмены, судьи и эксперты со всего мира. В этом году в соревнованиях примут участие сборные команды из десяти стран: США, Египта, Туниса, Монголии, Турции, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Индии, России и сборная Красноярского края. Всего около 350 участников. Спортсмены разыграют награды в десяти весовых категориях. Соревнования пройдут с 27 по 30 мая.

фото: kraysport.ru