Председатель КСП города Светлана Алдашова представила на заседании сессии Горсовета доклад об итогах работы в 2020 году. Но не обошлось и без актуальных вопросов.

В частности, выяснилось, что Контрольно-счетная палата Красноярска проверяет организаторов школьного питания в Красноярске. По словам Алдашовой, проверка на Школьном комбинате питания завершена. Теперь там устраняются замечания. В ближайшее время будет проверено муниципальное автономное учреждение «Центр питания».

Ранее сообщалось, что поставщиков продуктов для школьного питания также будет проверять прокуратура.

Напомним, весной этого года дети в 27 школах Красноярска заразились иерсиниозом после обедов в школьных столовых. Пострадали 114 детей. После этого массовое отравление случилось в железногорской Школе космонавтике.