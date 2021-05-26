В Красноярском крае появилась передвижная стоматология

В красноярском крае начал работу мобильный стоматологический комплекс. В середине мая стоматология уже успела посетить Маганск. В конце этой недели, врачи осмотрят жителей в посёлке Бархатово, а после отправятся в Ермалаево.

Установку приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение», за 11 миллионов рублей. Приём жителей труднодоступных регионов ведут хирург-стоматолог, терапевт-стоматолог и медицинская сестра. В дальнейшем добавят и приём стоматолога – ортопеда.

Всем, кто придёт на приём, проведут осмотр зубов и лечение кариеса, и, если лечение было безрезультатным, удалят повреждённый зуб. Передвижной пункт ждёт как взрослых пациентов, так и детей.

«Такие мобильные комплексы особенно нужны сейчас, в пандемию, когда наши медики работают на пределе своих сил», считает губернатор Александр Усс.

Фото: vk.com/shtabkrskstate