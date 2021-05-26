В Центральном парке открывают сезон летних утренних зарядок

1 июня, в 07:00 на набережной Центрального района пройдёт первая в этом году общегородская утренняя зарядка. Присоединится к ней может любой желающий.

Профессиональный тренер по фитнесу проведёт небольшую разминку и покажет несложные упражнения, которые особенно здорово выполнять на свежем воздухе. Зарядки будут проходить до конца лета, по будням.

«В 2019 году к нашим утренним зарядкам присоединялись десятки красноярцев. В 2020 мы не проводили её из-за пандемии, но сейчас мы решили возродить эту традицию. Тренеры подобрали такие упражнения, которые может выполнить любой житель города, с любым уровнем подготовки. Мы будем рады видеть любых желающих», – подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Фото: admkrsk