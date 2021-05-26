Новая аллея на Бадалыке обойдется в 50 млн рублей

В Красноярске продолжат благоустраивать одно из самых больших в России и единственное функционирующее в городе кладбище Бадалык. Мэрия объявила тендер на выполнение работ, сообщает RosTender.info.

Контракт в 50 млн рублей оплатит бюджет. Заявки принимаются до 17 июня, а победителя назовут в конце месяца.

На эти деньги продолжат благоустройство новой аллеи почетных захоронений. Предполагается избавиться от аварийных и старых деревьев, сделать велосипедную дорожку со знаками, плиточный тротуар, установить фонари, посеять газон. Также планируется создать на кладбище новые очистные сооружения.

Первый этап благоустройства кладбища, ранее закрытого для захоронений, был проведен в прошлом году. Тогда на пешеходных зонах уложили брусчатку, а на дороге – новый асфальт. Все облагородили гранитными камнями и газонами, на тротуарах установили скамейки. Еще годом ранее реконструировали входную группу - там установили новые входные ворота, лавочки, урны и четыре беседки. Вдоль улицы высадили 179 деревьев и 415 кустарников.

В 2019 году властями города было решено увеличить площадь кладбища и там вновь стали хоронить. Больше в Красноярске делать этого негде.