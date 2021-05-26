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Красноярцы чаще всех в Сибири меняли старые смартфоны по системе trade-in

Главная Общество
Красноярск
12:00 26 Мая 2021
мобильные, обмен, сеть, оператор
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С начала года жители регионов Сибири сдали на утилизацию в салоны связи почти 4 тысячи бывших в употреблении телефонов. Это позволило отправить на переработку полтонны пластика, стекла, стали и лития. Такими данными поделились в МегаФоне, изучив программу трейд-ин.

Предпочтения красноярцев.  В этом году специалисты отмечают рост интереса населения к покупке новых гаджетов со скидкой именно за счет сдачи ранее использованных. Так, за март и апрель жители Красноярского края принесли в салоны связи в 2 раза больше мобильных устройств, чем в январе и феврале, чтобы выгоднее приобрести современные смартфоны.  При этом Красноярский край стал лидером в Сибири по активности участия населения в программе «смени старое на новое».

«Принцип трейд-ин выполняет важные функции: во-первых, помогает привлечь внимание населения к проблеме электронного мусора. Правильно утилизировать устройства, ставшие ненужными. Во-вторых, выгодные условия на покупку новых гаджетов также стимулируют людей не хранить дома старые, а покупать более современные смартфоны с хорошей скидкой», – рассказал директор МегаФона в Красноярском крае Виталий Молотков.

Что приносят в салоны. Чаще всего в крае сдают на утилизацию старые кнопочные телефоны. Из более современных моделей самыми «сдаваемыми» по программе «трейд-ин» оказались гаджеты Samsung. При этом взамен красноярцы вновь выбирают прежнюю, полюбившуюся марку смартфона, но уже с более усовершенствованными характеристиками.

Что покупают. Как правило, при сдаче прежнего гаджета приобретают новый стоимостью от 15 000 рублей. На Samsung приходится более 62% от общего объема продаж в Красноярском крае, у Apple iPhone – доля 11%, у Xiaomi – 9%. Самая популярная модель – Samsung Galaxy M31s. Средний чек на покупку смартфона по этой программе в текущем году составил 26 999 рублей.

Общероссийские тренды. За последний год в салонах МегаФона по всей стране приняли на 27% больше устройств трейд-ин. Доля продаж смартфонов по таким условиям от всех реализованных гаджетов в количественном и денежном выражении составляет более 20%.

Фото: МегаФон
По материалам МегаФона

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