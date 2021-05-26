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Названа предполагаемая причина смерти, пойманной в Красноярске волчицы

Главная Общество
Красноярск
12:05 26 Мая 2021
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Причиной смерти волчицы, которую поймали в центре города, мог стать пироплазмоз. Об этом рассказал в эфире 7 канала заместитель руководителя службы по ветеринарному надзору Красноярского края Владимир Винтуляк.

Пироплазмоз переносят клещи. Заболевание передаётся только животным и может привести к смерти, если своевременно не начать лечение. Причиной смерти могло послужить и бешенство. У этой болезни длительный инкубационный период, за время которого, внешних проявлений может и не быть.

Точные результаты появятся через месяц, когда эксперты закончат анализ биопроб.

«Чтобы точно определить причины гибели животного, нужно подождать окончания лабораторных исследований. То, что причиной гибели послужило заболевание – это однозначно», — пояснили Владимир Винтуляк.

Фото «Общественное движение «ДогСпас» 

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