В Красноярске юные железнодорожники спасли жизнь человеку, которому стало плохо на путях

Воспитанники Красноярской детской железной дороги (ДЖД) спасли жизнь мужчине, который, переходя железнодорожные пути в неустановленном месте, рядом с остановочным пунктом Путепровод в Красноярске, потерял сознание и упал на рельсы. Ребята вовремя заметили его и сообщили сотрудникам КрасЖД. Мужчину перенесли на перрон и оказали помощь.

Юные железнодорожники пришли на выручку человеку во время профилактической акции «Безопасное детство» – ее проводили на Путепроводе, где фиксируется большое число нарушений.

Мероприятие состоялась в рамках весеннего месячника КрасЖД по детской безопасности, стартовавшего в городах и поселках Красноярского края и Хакасии, через которые проходит магистраль. Цель – профилактика случаев детского и подросткового травматизма в зоне движения поездов и на объектах инфраструктуры.

В Красноярске особую профилактическую задачу выполнили юные железнодорожники. Для этого на ДЖД был сформирован патруль из пяти старших опытных воспитанников. В ходе акции ребята напоминали пассажирами правила безопасности и вручали специальную памятку в стиле «художественной» иконографики. В ней каждое правило поведения на железной дороге было проиллюстрировано авторским детским рисунком.

Кроме того, в рамках месячника представители КрасЖД организуют специальные профилактические уроки в общеобразовательных школах, расположенных рядом с магистралью.

На сайте Красноярской железной дороги открыт специальный раздел «Азбука детской безопасности». Он предназначен для широкой аудитории и содержит методические материалы (правила, ролики, плакаты) по теме безопасности на железнодорожном транспорте. С его помощью учителя могут самостоятельно подготовить и провести факультативные занятия с детьми. Есть возможность скачать видеоролики о том, почему нельзя пересекать пути в наушниках, фотографироваться на фоне приближающихся поездов и подниматься на вагоны и опоры контактной сети со смертельно опасным напряжением в 27 500 вольт.

Месячник по детской безопасности продлится до 3 июня.