Доставка суши «Оригами» возместит потребителям ущерб за отравление

Суд обязал доставку суши «Оригами» выплатить потребителям ущерб за отравление некачественной продукцией в 2019 году, сообщает НИА Красноярск

Возмещение ущерба за отравление красноярцы смогли получить только через два года. Напомним, что волна отравлений произошла в ноябре 2019 года. Причиной оказалась сальмонелла, которую нашли в суши от доставки «Оригами». Для двоих красноярцев японское лакомство обернулось лечением в стационаре.

После выздоровления красноярцы обратились в Роспотребнадзор. Теперь ИП Пузырева М. А. (суши «Оригами») выплатит потерпевшим почти 300 тысяч рублей.

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