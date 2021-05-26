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Доставка суши «Оригами» возместит потребителям ущерб за отравление

Главная Общество
Красноярск
11:15 26 Мая 2021
красноярск, отравление, суд, компенсация
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Суд обязал доставку суши «Оригами» выплатить потребителям ущерб за отравление некачественной продукцией в 2019 году, сообщает НИА Красноярск

Возмещение ущерба за отравление красноярцы смогли получить только через два года. Напомним, что волна отравлений произошла в ноябре 2019 года. Причиной оказалась сальмонелла, которую нашли в суши от доставки «Оригами». Для двоих красноярцев японское лакомство обернулось лечением в стационаре.

После выздоровления красноярцы обратились в Роспотребнадзор. Теперь ИП Пузырева М. А. (суши «Оригами») выплатит потерпевшим почти 300 тысяч рублей.

Фото из открытых источников

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