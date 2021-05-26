Красноярский сквер "Солнечная поляна" соединят с проспектом 60 лет Образования СССР. Сейчас рабочие ведут подготовку грунта для мощения тротуаров. Также при благоустройстве здесь установят тренажёры, новую сцену – подиум и сделают отдельную площадку для выгула и тренировок собак.

Об организации этого пешеходного маршрута просили сами жители Солнечного — так новый парк станет доступнее и избавит их от необходимости обходить огромную территорию между улицей Микуцкого и проспектом Молодёжным.

Фото: admkrsk.ru