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На Взлётке появится памятник Павлу Федирко

Главная Общество
Красноярск
10:25 26 Мая 2021
памятник, горсовет, красноярск
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На Взлётке появится памятник почётному гражданину Красноярского края и Красноярска Павлу Стефановичу Федирко. Решение об этом приняли во время внеочередной сессии красноярского Горсовета. Ранее с инициативой увековечить его память выступал «Дом искусств».

Памятник установят на пересечении улиц Октябрьской и Авиаторов, в парке 400-летия Красноярска. Установка монумента именно в этом месте -- очень символична, ведь по замыслам Павла Федирко, именно Взлётка должна была стать вторым центром города.

«Я думаю, что бюджетные деньги на создание и установку памятника затрачены не будут. У нас немало меценатов и спонсоров, которые с радостью помогут в установке этого монумента», – рассказал председатель комиссии по городскому самоуправлению Александр Дроздов.

Сроки установки памятника ещё неизвестны.

Напомним, что Павел Федирко руководил Красноярским краем с 1972 по 1987 год. Именно при нём в городе появилось то, что считается лицом краевой столицы: Театр оперы и балета, театр музыкальной комедии, концертные залы филармонии, Дворец труда, Дворец пионеров и сам парк 400-летия Красноярска.

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