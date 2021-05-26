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Выпускной для 11 класса обойдётся родителям почти в 30 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
10:00 26 Мая 2021
выпускной, школа, цены
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob подсчитал, во сколько родителям школьников обходятся школьные выпускные. В опросе приняли участие 3000 родителей выпускников 9 и 11 классов.

Родителям, чьи сыновья выпускаются из 9 класса, придётся заплатить около 9,5 тысяч рублей. За платья для дочерей, родителям придётся заплатить около 10400 руб. На наряды для выпускников одиннадцатых классов родители потратят в среднем 16 тысяч руб.

Организовать выпускной для 9 классов стоит в среднем 6600 рублей. Сборы на вечер для выпускников одиннадцатых классов обходятся дороже — цена на них колеблется в районе 11500 руб.

Самые дорогие выпускные – в Москве. Здесь выпускной вечер для 9 класса обойдётся в 9500 руб., для одиннадцатого – 16 тыс. руб. За выпускной наряд для 9 класса москвичи заплатят в среднем 10 тыс. рублей – на сына и 12 тыс. рублей – на дочь. Выпускные наряды для 11 класса стоят значительно дороже, около 18 тысяч рублей.

Фото: Александр Ощепков / НГС

 
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