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ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Норильске 9 мая

Главная Общество
Красноярск
17:00 25 Мая 2021
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ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Норильске, сообщила пресс-служба управления. В сообщении говорится, что преступник, собирался взорвать самодельное взрывное устройство во время празднования 9 мая, во время парада военнослужащих.

В результате расследования на территории Ставропольского края был задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство». При обыске оперативники нашли в одном из домов Норильска подвал, где хранилась взрывчатка, средства связи, а также инструкции по изготовлению взрывных устройств. 
 

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 (склонение к совершению террористического акта) и ч. 3 (пособничество в совершении террористического акта) ст. 205.1 Уголовного кодекса России.

Фото: regnum.ru

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