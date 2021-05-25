ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Норильске 9 мая

ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Норильске, сообщила пресс-служба управления. В сообщении говорится, что преступник, собирался взорвать самодельное взрывное устройство во время празднования 9 мая, во время парада военнослужащих.



В результате расследования на территории Ставропольского края был задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство». При обыске оперативники нашли в одном из домов Норильска подвал, где хранилась взрывчатка, средства связи, а также инструкции по изготовлению взрывных устройств.



Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 (склонение к совершению террористического акта) и ч. 3 (пособничество в совершении террористического акта) ст. 205.1 Уголовного кодекса России.

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