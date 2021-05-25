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В Балахтинском районе увеличили выпуск свежемороженой форели

Главная Общество
Красноярск
16:30 25 Мая 2021
рыба, субсидии, модернизация, общество
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Выпуск свежемороженой форели увеличили  после присоединения к нацпроекту "Производительность труда" на предприятии ООО "Малтат" в Балахтинском районе.Компания внедряла инструменты бережливого производства при поддержке регионального центра компетенций в сфере производительности труда Красноярского края (РЦК).

Всего за 6 месяцев участия в национальном проекте, предприятию удалось сократить издержки, что, по мнению руководства, положительно скажется на росте зарплаты сотрудников, а также даст возможность проведения мероприятий по модернизации производства.

Уже сейчас удалось нарастить выпуск продукции на 10%, а 18 сотрудников компании прошли обучение инструментам бережливого производства.

-- Внедрение инструментов бережливого производства позволит нам повысить конкурентоспособность и качество продукции, - рассказал генеральный директор ООО «Малтат» Антон Окунев. - При этом инвестиции в проект со стороны предприятия были незначительными.

В планах у компании - увеличение выпуска форелевых стейков, а также соленой икры и речной рыбы.

Как сообщается на сайте правительства региона, всего в Красноярском рае в нацпроектах участвуют 60 предприятий. К 2024 году в проект войдут уже 107 компаний региона.

Фото:  krskstate.ru 

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