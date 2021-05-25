Благодаря нацпроекту «Производительность труда» на краевом предприятии увеличили выпуск форели

В Балахтинском районе увеличили количество выпускаемой продукции из форели., сообщили в министерстве труда края. Улучшения в работе цехов по переработке рыбы произошли благодаря участию ООО «Малтат» в нацпрограмме «Производительность труда» при поддержке регионального центра компетенций в сфере производительности труда Красноярского края

Сейчас компания хочет увеличить выпуск стейков форели, солёной икры, речной рыбы. Генеральный директор ООО «Малат» отметил, что опыт внедрения инструментов бережливого производства в цехе переработки форели, будет использоваться при улучшении других участков.

«За время участия в нацпроекте, предприятие сократило издержки и увеличило производительность. Эти изменения позволят нам улучшать производство и качество продукции, а зарплаты наших сотрудников станут больше», отметил генеральный директор региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Чтобы принять участие в национальном проекте «Производительность труда», нужно подать заявку на сайте производительность.рф и пройти отбор федерального центра компетенций. Работа промышленных консультантов финансируется за счёт федеральных субсидий. На сегодня в нацпроект вошли 60 предприятий региона. Всего к 2024 году планируется вовлечь более 107 компаний, из них 62 получат поддержку именно РЦК.

Фото: krskstate.ru