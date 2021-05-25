25 мая
Красноярск
погода +19 °C
73.53
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» на краевом предприятии увеличили выпуск форели

Главная Общество
Красноярск
16:30 25 Мая 2021
рыба, субсидии, модернизация, общество
версия для печати Ico_print

В Балахтинском районе увеличили количество выпускаемой продукции из форели., сообщили в министерстве труда края. Улучшения в работе цехов по переработке рыбы произошли благодаря участию ООО «Малтат» в нацпрограмме «Производительность труда» при поддержке регионального центра компетенций в сфере производительности труда Красноярского края

Сейчас компания хочет увеличить выпуск стейков форели, солёной икры, речной рыбы. Генеральный директор ООО «Малат» отметил, что опыт внедрения инструментов бережливого производства в цехе переработки форели,  будет использоваться при улучшении других участков.

«За время участия в нацпроекте, предприятие сократило издержки и увеличило производительность. Эти изменения позволят нам улучшать производство и качество продукции, а зарплаты наших сотрудников станут больше», отметил генеральный директор региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Чтобы принять участие в национальном проекте «Производительность труда», нужно подать заявку на сайте производительность.рф и пройти отбор федерального центра компетенций. Работа промышленных консультантов финансируется за счёт федеральных субсидий. На сегодня в нацпроект вошли 60 предприятий региона. Всего к 2024 году планируется вовлечь более 107 компаний, из них 62 получат поддержку именно РЦК.

Фото:  krskstate.ru 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Норильске 9 мая

ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Норильске 9 мая

25 Мая 2021 г.
Помимо этого, оперативники нашли в Норильске подвал со взрывчаткой
Новости Красноярска: У красноярца за долги арестовали автомобиль

У красноярца за долги арестовали автомобиль

25 Мая 2021 г.
Мужчина задолжал банку 800 тысяч рублей
Новости Красноярска: Красноярскую «Платёжку» могут запустить на этой неделе

Красноярскую «Платёжку» могут запустить на этой неделе

25 Мая 2021 г.
Об этом в своём Facebook сообщил один из основателей проекта 
Новости Красноярска: О безопасности при переходе дорог красноярцам расскажут граффити

О безопасности при переходе дорог красноярцам расскажут граффити

25 Мая 2021 г.
Акция молодежи ОНФ
Новости Красноярска: Красноярский край отправил в Монголию более 600 тысяч куриных яиц

Красноярский край отправил в Монголию более 600 тысяч куриных яиц

25 Мая 2021 г.
Перед отправкой всё проверил Россельхознадзор
Новости Красноярска: Жительница Красноярска получила две бронзовые медали на соревнованиях по тяжёлой атлетике

Жительница Красноярска получила две бронзовые медали на соревнованиях по тяжёлой атлетике

25 Мая 2021 г.
В турнире принимают участие 244 спортсмена из 53 стран
Новости компаний
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
18/05
Красноярские энергетики начали благоустраивать участки после работ на теплосетях
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае стали чаще жениться, а в Тыве – разводиться

В Красноярском крае стали чаще жениться, а в Тыве – разводиться

21 Мая 2021 г.
Статистику сформировали специалисты Красноярскстата
Новости Красноярска: К сентябрю в Ачинске благоустроят парк Победы

К сентябрю в Ачинске благоустроят парк Победы

23 Мая 2021 г.
Подрядчик определится к концу мая
Новости Красноярска: Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» посетит Красноярск

Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» посетит Красноярск

25 Мая 2021 г.
Красноярск встретит их 4 июня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru