У красноярца за долги арестовали автомобиль

В Октябрьском районе судебные приставы взяли под арест автомобиль мужчины, задолжавшего банку более 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Главного управления судебных приставов.

Дело в отношении должника было открыто год назад, о чём его предупредили судебные приставы. Мужчина знал и о том, что ему грозит за невыплату задолженности, и проигнорировал это предупреждение.

Теперь автомобиль красноярца находится на штрафстоянке. Если долг не будет погашен в полном объёме, иномарку продадут в счёт погашения задолженности. Кроме того, автовладельца оплатит 60 тысяч рублей исполнительского сбора, в качестве санкции за несвоевременное погашение задолженности.

фото из открытых источников