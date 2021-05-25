25 мая
Красноярск
погода +19 °C
73.53
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярскую «Платёжку» могут запустить на этой неделе

Главная Общество
Красноярск
16:00 25 Мая 2021
финансы, красноярск, банк
версия для печати Ico_print

Сеть платёжных терминалов «Платёжка» могут снова запустить уже на этой неделе, сообщил в своём Facebook один из основателей проекта, Алексей Аульченко. Помимо этого он рассказал, почему сервис остановил свою работу.

«Насколько я знаю, лицензия отозвана за нарушение пункта 7.2 115 ФЗ – в 20-ти платёжных поручениях за 2020 год (их „Платёжка“ делала ежегодно десятки тысяч) был неправильно указан ИНН», – пишет Аульченко. Он не сообщил, кто именно делал эти поручения и почему ИНН оказался неправильным. Но уточнил, что по результатам проверки в 2020 году, нарушений найдено не было.
 

Напомним, что «Платёжка» остановила свою работу из-за отзыва лицензии у Красноярского краевого расчётного центра 21 мая. Официальная причина: нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Сейчас, по данным ЦБ, в компании назначена временная администрация.

Фото из открытых источников 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: У красноярца за долги арестовали автомобиль

У красноярца за долги арестовали автомобиль

25 Мая 2021 г.
Мужчина задолжал банку 800 тысяч рублей
Новости Красноярска: О безопасности при переходе дорог красноярцам расскажут граффити

О безопасности при переходе дорог красноярцам расскажут граффити

25 Мая 2021 г.
Акция молодежи ОНФ
Новости Красноярска: Красноярский край отправил в Монголию более 600 тысяч куриных яиц

Красноярский край отправил в Монголию более 600 тысяч куриных яиц

25 Мая 2021 г.
Перед отправкой всё проверил Россельхознадзор
Новости Красноярска: Жительница Красноярска получила две бронзовые медали на соревнованиях по тяжёлой атлетике

Жительница Красноярска получила две бронзовые медали на соревнованиях по тяжёлой атлетике

25 Мая 2021 г.
В турнире принимают участие 244 спортсмена из 53 стран
Новости Красноярска: Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» посетит Красноярск

Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» посетит Красноярск

25 Мая 2021 г.
Красноярск встретит их 4 июня
Новости Красноярска: Сотрудники канской полиции получили золото на турнире по боксу

Сотрудники канской полиции получили золото на турнире по боксу

25 Мая 2021 г.
Они войдут в сборную Сибири
Новости компаний
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
18/05
Красноярские энергетики начали благоустраивать участки после работ на теплосетях
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ-2» вышел в финал молодёжного чемпионата России

«Енисей-СТМ-2» вышел в финал молодёжного чемпионата России

21 Мая 2021 г.
Он разгромил московскую «Славу-м»
Новости Красноярска: Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

21 Мая 2021 г.
Преображение связано с премьерой второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Новости Красноярска: К сентябрю в Ачинске благоустроят парк Победы

К сентябрю в Ачинске благоустроят парк Победы

23 Мая 2021 г.
Подрядчик определится к концу мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru