Красноярскую «Платёжку» могут запустить на этой неделе

Сеть платёжных терминалов «Платёжка» могут снова запустить уже на этой неделе, сообщил в своём Facebook один из основателей проекта, Алексей Аульченко. Помимо этого он рассказал, почему сервис остановил свою работу.

«Насколько я знаю, лицензия отозвана за нарушение пункта 7.2 115 ФЗ – в 20-ти платёжных поручениях за 2020 год (их „Платёжка“ делала ежегодно десятки тысяч) был неправильно указан ИНН», – пишет Аульченко. Он не сообщил, кто именно делал эти поручения и почему ИНН оказался неправильным. Но уточнил, что по результатам проверки в 2020 году, нарушений найдено не было.



Напомним, что «Платёжка» остановила свою работу из-за отзыва лицензии у Красноярского краевого расчётного центра 21 мая. Официальная причина: нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Сейчас, по данным ЦБ, в компании назначена временная администрация.

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