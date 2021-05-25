Жительница Красноярска получила две бронзовые медали на соревнованиях по тяжёлой атлетике

Жительница Красноярска получила две бронзовые медали на юниорском первенстве по тяжёлой атлетике, проходившем в Узбекистане. Елизавета Жаркина стала первой, кто принёс призовые баллы в копилку национальной сборной. Одну медаль Елизавета получила в упражнении толчок, вторую – в сумме двоеборья, сообщает Министерство спорта Красноярского края.

Также наша спортсменка выполнила норматив «Мастера спорта международного класса». Кстати, набор нормативных баллов к будущим Олимпийским играм 2024, в Париже начинается именно в Узбекистане.

По итогам соревнований в Ташкенте, лучшие юниоры примут участие в ближайшем чемпионате мира.