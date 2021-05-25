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О безопасности при переходе дорог красноярцам расскажут граффити

Главная Общество
Красноярск
15:45 25 Мая 2021
красноярск, гибдд, общество
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О безопасности при переходе дорог красноярцам расскажут граффити. Акцию проводит молодежка ОНФ. Специальные надписи появляются перед пешеходными переходами рядом со школами, детскими садами и другими социальными учреждениями.

В частности, пешеходов предупреждают такие граффити: «Возьми ребенка за руку», «Прочтешь СМС на другой стороне», «Посмотри по сторонам», «По пешеходному переходу только пешком». Всего за лето в городе должны нарисовать 100 таких надписей, а первые предостережения начали появляться в Красноярске в прошлом году. По задумке организаторов акции, главное – отвлечь внимание людей от мобильного телефона и заставить задуматься о безопасном переходе через дорогу.

«К нашей акции уже присоединились ГИБДД, администрация Железнодорожного района, молодежный центр «Свое дело». Приглашаем общественные организации и неравнодушных граждан присоединиться к нам и внести свой вклад в безопасность на дорогах», - рассказал координатор команды «Молодежка ОНФ» в Красноярском крае Глеб Химич.

Отметим, что в Красноярском крае данная акция была поддержан грантовым конкурсом «Территория Красноярский край».

Напомним, накануне вечером в разных районах Красноярска всего за один час трое детей попали в дорожно-транспортные происшествия. Все дети находились на улице одни, без сопровождения взрослых.

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