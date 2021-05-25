Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» посетит Красноярск

Красноярцы встретят участников международного автопробега, сообщают в мэрии.



Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» стартовал у стен Брестской крепости 8 мая и был посвящён 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны и 50-летию со дня открытия комплекса памяти «Брестская крепость-герой». Участники проедут через Беларусь, Европейскую часть России, Сибирь до Иркутска и озера Байкал. На обратном пути автопробег проедет через Красноярск. 4 июня встречу с участниками автопробега организует мэрия, совместно с Общероссийской общественной организации «Офицеры России».