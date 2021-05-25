25 мая
Красноярск
погода +19 °C
73.53
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярск прибыла новая партия Спутника V

Главная Общество
Красноярск
14:00 25 Мая 2021
вакцинация, красноярск, здоровье
версия для печати Ico_print

В Красноярск привезли новую партию вакцины от коронавируса. По поручению губернатора края, почти 14 тысяч доз препарата отправят в различные регионы края, в зависимости от спроса.

«Нужно смотреть, анализировать, какая потребность в вакцинах в разных регионах, чтобы ситуаций "где-то густо, а где-то пусто" не было», – прокомментировал Александр Усс.

Потребность в вакцине испытывает и сам Красноярск – это происходит из-за нерегулярности поставок. Чтобы улучшить ситуацию, губернатор поручил краевому правительству провести дополнительные переговоры с министерством здравоохранения РФ, для увеличения поставок. При необходимости в крае откроют дополнительные прививочные пункты, в том числе мобильные.

Фото из открытых источников 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Продажу билетов онлайн на специальные места для инвалидов в поездах дальнего следования запустили РЖД

Продажу билетов онлайн на специальные места для инвалидов в поездах дальнего следования запустили РЖД

25 Мая 2021 г.
Купить билеты через сайт можно с 24 мая
Новости Красноярска: В южных районах края вновь ожидаются подтопления.

В южных районах края вновь ожидаются подтопления.

25 Мая 2021 г.
МЧС уже оповещают население
Новости Красноярска: В Свердловском районе снесли незаконный «Пивной причал»

В Свердловском районе снесли незаконный «Пивной причал»

25 Мая 2021 г.
Незаконный павильон торговал незаконным алкоголем
Новости Красноярска: На бульваре Маяковского начался основной этап благоустройства

На бульваре Маяковского начался основной этап благоустройства

25 Мая 2021 г.
Жителей просят немного потерпеть и пользоваться предложенным пешеходным маршрутом
Новости Красноярска: В Красноярске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Красноярске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

25 Мая 2021 г.
Девочка ушла из дома 22 мая
Новости Красноярска: В ЗАГСе и ПФР опровергли данные об уничтожении дел ветеранов Великой Отечественной войны

В ЗАГСе и ПФР опровергли данные об уничтожении дел ветеранов Великой Отечественной войны

25 Мая 2021 г.
В ЗАГСе и ПФР очень удивились информации об уничтожении документов
Новости компаний
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
18/05
Красноярские энергетики начали благоустраивать участки после работ на теплосетях
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ-2» вышел в финал молодёжного чемпионата России

«Енисей-СТМ-2» вышел в финал молодёжного чемпионата России

21 Мая 2021 г.
Он разгромил московскую «Славу-м»
Новости Красноярска: Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

21 Мая 2021 г.
Преображение связано с премьерой второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Новости Красноярска: Найденная две недели назад в центре Красноярска волчица – погибла

Найденная две недели назад в центре Красноярска волчица – погибла

20 Мая 2021 г.
Мэрия города собирается подать заявление в полицию
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru