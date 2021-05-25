В Красноярск прибыла новая партия Спутника V

В Красноярск привезли новую партию вакцины от коронавируса. По поручению губернатора края, почти 14 тысяч доз препарата отправят в различные регионы края, в зависимости от спроса.

«Нужно смотреть, анализировать, какая потребность в вакцинах в разных регионах, чтобы ситуаций "где-то густо, а где-то пусто" не было», – прокомментировал Александр Усс.

Потребность в вакцине испытывает и сам Красноярск – это происходит из-за нерегулярности поставок. Чтобы улучшить ситуацию, губернатор поручил краевому правительству провести дополнительные переговоры с министерством здравоохранения РФ, для увеличения поставок. При необходимости в крае откроют дополнительные прививочные пункты, в том числе мобильные.