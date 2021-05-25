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В южных районах края вновь ожидаются подтопления.

Главная Общество
Красноярск
13:30 25 Мая 2021
мчс, в красноярском крае, паводки
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МЧС сообщает, что в южных районах края вновь ожидаются подтопления. В частности, выйти из берегов могут реки Оя, Ус, Туба и их притоках. Это обусловлено продолжительными дождями в южных и центральных районах края, а также интенсивным снеготаянием в горах.

Сейчас силы пожарно-спасательных гарнизонов проводится оповещение населения об обстановке в районе и местах нахождения пунктов временного размещения. Если опасения оправдаются, то бороться с последствиями паводков будут силы в количестве 338 человек, 81 единицы техники и плавсредств. Обстановка находится на контроле у Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и краевых властей.

Обстановка держится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и краевых властей, налажен постоянный информационный обмен в тесном взаимодействии с местными администрациями. Организован круглосуточный мониторинг уровня воды в реках края.

Фото: 24.mchs.gov.ru

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