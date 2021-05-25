В Свердловском районе снесли незаконный «Пивной причал»

В Свердловском районе демонтировали магазин «Пивной причал» на ул. Алёши Тимошенкова, 187/4. Произошло это после обнаружения факта незаконной торговли. Более того, сам павильон не имел прав находиться по этому адресу. Предпринимателя предупредили о необходимости убрать магазин, но он проигнорировал извещение. В результате «Пивной причал» снесли за счёт средств города, которые возместит владелец. Также его привлекли к административной ответственности

«Мы близко сотрудничаем с полицией в рамках кампании по обнаружению и устранению павильонов, противозаконно торгующих алкоголем, –отметил глава администрации Свердловского района Алексей Дягилев.

Фото: admkrsk