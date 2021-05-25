На бульваре Маяковского начался основной этап благоустройства

Благоустройство на бульваре Маяковского и площади на остановке «ТЮЗ» в самом разгаре. Уже убрана уличнуя мебель, опоры освещения, старый асфальт и бордюры. Все работы ведут с опережением графика.

«Жителей Кировского района с нетерпением ждали ремонта на бульваре Маяковского. Тем не менее, определённое недовольство у горожан всёже есть. Мы просим жителей города немного потерпеть и пользоваться предложенным альтернативный путём для пешеходов», – заметила глава администрации Кировского района Елена Ланина.