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В ЗАГСе и ПФР опровергли данные об уничтожении дел ветеранов Великой Отечественной войны

Главная Общество
Красноярск
11:01 25 Мая 2021
красноярск, ветераны
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Недавно мы писали, об уничтожении ЗАГСом и ПФР уничтожения дел ветеранов. Тогда комментарии от представителей ведомств воздержались от комментариев. Сегодня на сайте ngs24 появился их ответ.

Так, в ПФР очень удивились претензиям. Там пояснили, что выплатные дела ветеранов уничтожались всегда. Связано с это с огромным количеством дел, которые хранить ПФР просто не может. Однако, их уничтожают не сразу, а спустя 75 лет после смерти человека, после получения всех заключений по каждому отдельному делу от госархивов. К тому же, все дела, по сути дублируются и получить их можно в других местах, в том же ЗАГСе.

— «В Пенсионном фонде нет эксклюзивных документов: трудовая книжка остаётся на руках у гражданина, в семье; свидетельство о рождении – это ЗАГСы; какие-то справки о ранениях – это военные госпитали и комиссариат; периоды обучения — остаются в учебных заведениях. Фотографий у нас вообще нет, ни пенсионеров, ни иных других», – поясняет представитель ведомства Нина Бондарчук, – «Пенсионному фонду только 30 лет, некоторые данные попали к нам при передаче дел, некоторые архивы горели. Выплатные дела по героям архив запрещает уничтожать, соответственно, мы передаём их. Например, дело Виктора Астафьева уже в его музее в Овсянке».

Глава краевого агентства записи актов гражданского состояния, Александр Грешилов пояснил, что все документы ЗАГС передаёт в архивы, а все записи о рождении, заключении браков, разводах и смерти, хранят, по федеральному закону – 100 лет. Делается это каждый год.

Фото: arhizorro

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