В «День защиты детей» любой желающий может сдать кровь в Ленинском районе

1 июня, в День защиты детей, любой желающий может сдать кровь с 10:00 до 14:00 по адресу ул. Юности, 11, где будет работать мобильная станция переливания крови. Подобные «Дни донора» проводятся Красноярским краевом центром крови № 1 несколько раз в год.



Александр Малинин, начальник территориального отделения социальной защиты населения рассказывает, что каждый год в акции принимаю 40 сотрудников управления, среди которых, есть и "Почётный донор России",

— «В этом году мы приурочили донорскую акцию ко Дню защиты детей, вся собранная кровь будет направлена на лечение тяжело больных ребят. Потребность в донорской крови очень высока, поэтому главная цель, которую мы преследуем, организуя подобные мероприятия — привлечь к благородному делу донорства как можно больше людей, оказав помощь тем, кому она в данное время так необходима», добавил он.



Напомним, что перед сдачей крови нужно соблюсти :



1. Накануне сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, жирную и молочную пищу;



2. Перед сдачей крови обязательно нужно плотно позавтракать, выпить сладкий чай;



3. Перед кроводачей за 2 часа и после запрещается курить.



4. Честно отвечайте на вопросы врача

Фото: Красноярский краевой центр крови