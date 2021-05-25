Холодную воду в центральной части Красноярска отключать не будут

Водозабор о. Посадного досрочно подготовили к зиме, сообщили в КрасКоме. Это значит, что отключения воды 28-30 мая в Центральном районе города производиться не будут. Тем не менее, 29-го мая с 09:00 до 20:00 часов будет приостановлено холодное водоснабжение в 13 многоквартирных домах, 4 образовательных учреждениях и на нескольких улицах частного сектора в старой Покровке.

Планируется ограничить движение по ул. Конституции СССР, 7 и ул. Зои Космодемьянской, 17б.

КрасКом рекомендует жителям следующих домов запастись питьевой водой, а уезжая на выходные закрыть краны, чтобы не затопить соседей:

· ул. Конституции СССР, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27;

· ул. Парижской Коммуны, 39, 39а, 41, 44, 46а;

· ул. Сурикова, 54а;

· ул. Ленина, 22, 24;

· ул. Качинская, 38;

· ул. Зои Космодемьянской, 17 – 59, 50 – 90;

· ул. 5-я Линейная, 1 – 15, 2 – 18;

· ул. 6-я Линейная, 1 – 43, 2 – 44;

· ул. Дальневосточная, 111 – 169, 54 – 90;

· ул. 7-я Линейная, 1 – 19, 2 – 20;

· ул. Водянникова, 1 – 99, 2 – 56;

· ул. Иртышская, 1 – 19, 2, 2а;

· ул. 1-я Продольная, 1 – 35, 2 – 30;

· ул. 2-я Продольная, 1 – 35, 2 – 30;

· ул. 3-я Продольная, 1 – 39, 2 – 38;

· ул. 4-я Продольная, 19 – 77, 28 – 74;

· ул. 5-я Продольная, 15 – 61, 16 – 62;

· ул. 6-я Продольная, 1 – 61, 16 – 62;

· ул. 7-я Продольная, 3 – 51, 26 – 72;

· ул. 3-я Дальневосточная, 1 – 41, 2 – 50;

· ул. Березина, 71 – 117, 116 – 154, 154а, 154/1;

· ул. Любы Шевцовой, 45;

· ул. 1-я Крутогорская; ул. 2-я Крутогорская; ул. Сахарова; ул. Кабульская; ул. Кандагарская; ул. Николая Донского; ул. Шинданская.

Фото: kraskom