Военнослужащий одной из краевых частей получил штраф за отпуск в неположенном месте

Капитан срочной службы одной из Красноярских частей, отправился в отпуск в Смоленской области. Для проезда командование предоставило военнослужащему 10 дополнительных дней. Однако, мужчина решил провести отпуску в Красноярском крае и обманул начальство.

«Окончив отпуск, военнослужащий предоставил ложные сведения о том, что он находился во время отпуска в Смоленской области, однако это не подтвердилось во время проверки», — прокомментировали в пресс-службе гарнизонного суда.

Сначала в отношении капитана открыли уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путём симуляции болезни или иными способами», но затем дело закрыли и назначили военному штраф в размере 20000 рублей.

Фото:kgvs.krk