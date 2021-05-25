Школа олимпийского резерва «Красноярск» получила новые теннисные столы в подарок от Красноярскэнергосбыта

Красноярскэнергосбыт в рамках благотворительной программы приобрел современное оборудование для спортивной школы олимпийского резерва «Красноярск». Секции настольного тенниса подарили теннисные столы олимпийского уровня и дорогостоящие накладки для ракеток.

В секции настольного тенниса занимаются 250 детей со всего города в возрасте от 7 до 18 лет. Многие юные спортсмены представляют Красноярск на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях и показывают отличные результаты. Вместе с юниорами в секции тренируются воспитанники детского психоневрологического интерната «Подсолнух». Особенные дети занимают призовые места в спартакиадах и турнирах для инвалидов в составе сборной Красноярского края.

«Популярность настольного тенниса растет, поэтому очень важно обеспечить условия для профессионального развития спортсменов. Теннисные столы, предоставленные компанией Красноярскэнергосбыт – это оборудование нового поколения и олимпийского качества. Они безусловно дадут толчок к тому, чтобы наши дети показывали более высокие результаты. В скором будущем, я уверен, у нас появятся новые чемпионы, новые призеры», - отметил тренер СШОР «Красноярск» по настольному теннису Владимир Вохмянин.

Ежегодно Красноярскэнергосбыт оказывает поддержку бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям – надежным потребителям электроэнергии, которые остро нуждаются в обновлении материально-технической базы и поддержке социально значимых проектов. В 2021 году объем благотворительной программы составит 3 млн рублей.

Программа благотворительности ПАО «Красноярскэнергосбыт» является частью комплексной благотворительной программы Группы компаний РусГидро и направлена на формирование благоприятной социальной среды, а также улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий энергохолдинга. Приоритетными направлениями являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»