25 мая
Красноярск
погода +15 °C
73.53
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Школа олимпийского резерва «Красноярск» получила новые теннисные столы в подарок от Красноярскэнергосбыта

Главная Общество
Красноярск
09:49 25 Мая 2021
спорт, помощь, предприятие, теннис, дети
версия для печати Ico_print

Красноярскэнергосбыт в рамках благотворительной программы приобрел современное оборудование для спортивной школы олимпийского резерва «Красноярск». Секции настольного тенниса подарили теннисные столы олимпийского уровня и дорогостоящие накладки для ракеток.

В секции настольного тенниса занимаются 250 детей со всего города в возрасте от 7 до 18 лет. Многие юные спортсмены представляют Красноярск на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях и показывают отличные результаты. Вместе с юниорами в секции тренируются воспитанники детского психоневрологического интерната «Подсолнух». Особенные дети занимают призовые места в спартакиадах и турнирах для инвалидов в составе сборной Красноярского края.

Школа олимпийского резерва «Красноярск» получила новые теннисные столы в подарок от Красноярскэнергосбыта

«Популярность настольного тенниса растет, поэтому очень важно обеспечить условия для профессионального развития спортсменов. Теннисные столы, предоставленные компанией Красноярскэнергосбыт – это оборудование нового поколения и олимпийского качества. Они безусловно дадут толчок к тому, чтобы наши дети показывали более высокие результаты. В скором будущем, я уверен, у нас появятся новые чемпионы, новые призеры», - отметил тренер СШОР «Красноярск» по настольному теннису Владимир Вохмянин.

Ежегодно Красноярскэнергосбыт оказывает поддержку бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям – надежным потребителям электроэнергии, которые остро нуждаются в обновлении материально-технической базы и поддержке социально значимых проектов. В 2021 году объем благотворительной программы составит 3 млн рублей.

Программа благотворительности ПАО «Красноярскэнергосбыт» является частью комплексной благотворительной программы Группы компаний РусГидро и направлена на формирование благоприятной социальной среды, а также улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий энергохолдинга. Приоритетными направлениями являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»
По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Общество / НОВОСТИ

В «День защиты детей» любой желающий может сдать кровь в Ленинском районе

25 Мая 2021 г.
1 июня, в День защиты детей, любой желающий может сдать кровь с 10:00 до 14:00 по адресу ул. Юности, 11, где будет работать мобильная станция переливания крови. Подобные «Дни донора» проводятся Красноярским краевом центром крови № 1 несколько раз в год. Алекса...
Новости Красноярска: Холодную воду в центральной части Красноярска отключать не будут

Холодную воду в центральной части Красноярска отключать не будут

25 Мая 2021 г.
Отключений холодной воды в Центральном районе 28-30 мая не будет
Новости Красноярска: Военнослужащий одной из краевых частей получил штраф за отпуск в неположенном месте

Военнослужащий одной из краевых частей получил штраф за отпуск в неположенном месте

25 Мая 2021 г.
Вместо отдыха в Смоленской области он отдыхал в Краснодарском крае
Новости Красноярска: Прокуратура края проверяет законность сноса на Судостроительной, 27

Прокуратура края проверяет законность сноса на Судостроительной, 27

25 Мая 2021 г.
Дом снесли во время судебных тяжб
Новости Красноярска: К концу лета в Красноярске отремонтируют три спортивных площадки

К концу лета в Красноярске отремонтируют три спортивных площадки

25 Мая 2021 г.
Работы на двух из них уже идут
Новости Красноярска: При обысках в колониях края изъяли 58 телефонов

При обысках в колониях края изъяли 58 телефонов

24 Мая 2021 г.
Восемнадцать из них нашли уже в камерах
Новости компаний
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
18/05
Красноярские энергетики начали благоустраивать участки после работ на теплосетях
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярского врача избили за критику «докторов из instagram»

Красноярского врача избили за критику «докторов из instagram»

25 Мая 2021 г.
Нападение произошло во время приёма пациентов
Новости Красноярска: «Ростелеком»: Мы фиксируем практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования «Единой России»

«Ростелеком»: Мы фиксируем практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования «Единой России»

24 Мая 2021 г.
DDoS в этом случае часто служит лишь отвлекающим маневром
Новости Красноярска: В Красноярском крае стали чаще жениться, а в Тыве – разводиться

В Красноярском крае стали чаще жениться, а в Тыве – разводиться

21 Мая 2021 г.
Статистику сформировали специалисты Красноярскстата
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru