Прокуратура края проверяет законность сноса на Судостроительной, 27

Прокуратура Свердловского района Красноярска начала проверку после того, как в СМИ появилась информация о том, что многоквартирный дом на улице Судостроительной, 27 снесли незаконно вместе с вещами жильцов.

Прокуратура начала проверку по поводу сноса дома на улице Судостроительной, 27. По информации от СМИ, дом снесли незаконно, вместе с вещами жильцов.

В 2014 года этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу.В 2020 году мэрия изъяла участок и все жилые помещения, для сноса. Однако, одна из семей осталась на месте, их не устроила оценка жилья, проведённая при переселении. Они обжаловали её в суде, но за время судебных тяжб дом снесли. В мэрии говорят, что департамент градостроительства не выдавал разрешение на снос и разрушение дома дело рук неизвестных.

«Сейчас мы проверяем работу администрации города в отношении сноса указанного, при наличии спора в суде», — прокомментировали в прокуратуре.