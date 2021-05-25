К концу лета в Красноярске отремонтируют три спортивных площадки

К концу лета в Красноярске отремонтируют дворовые спортивные площадки на улицах ул. Ферганская, 8, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 179 и ул. Щорса, 53, заявили в мэрии.

На ул. Ферганской, 8 и пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 179 уже убрали старый забор, уложили новый грунт, установили бордюры, а также подготовили основание для брусчатки и асфальта. Все работы будут закончены в течении лета.

Подрядчика для обустройства спортивной площадки на ул. Щорса, 53. ещё ищут, но планируется, что объект сдадут к сентябрю.

После ремонта площадки будут многофункциональны, с безопасным покрытием, на которых можно играть в футбол, фаербол и баскетбол. Каждая площадка будет защищена от вандалов 6 метровым ограждением. Освещать спортивные комплексы будут автоматические светильники.

Фото: admkrsk