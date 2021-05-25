25 мая
Красноярск
погода +15 °C
73.53
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

К концу лета в Красноярске отремонтируют три спортивных площадки

Главная Общество
Красноярск
09:15 25 Мая 2021
спорт, дети, красноярск, ремонт
версия для печати Ico_print

К концу лета в Красноярске отремонтируют дворовые спортивные площадки на улицах ул. Ферганская, 8, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 179 и ул. Щорса, 53, заявили в мэрии.

На ул. Ферганской, 8 и пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 179 уже убрали старый забор, уложили новый грунт, установили бордюры, а также подготовили основание для брусчатки и асфальта. Все работы будут закончены в течении лета.

Подрядчика для обустройства спортивной площадки на ул. Щорса, 53. ещё ищут, но планируется, что объект сдадут к сентябрю.

После ремонта площадки будут многофункциональны, с безопасным покрытием, на которых можно играть в футбол, фаербол и баскетбол. Каждая площадка будет защищена от вандалов 6 метровым ограждением. Освещать спортивные комплексы будут автоматические светильники.

Фото: admkrsk

Общество / НОВОСТИ

В «День защиты детей» любой желающий может сдать кровь в Ленинском районе

25 Мая 2021 г.
1 июня, в День защиты детей, любой желающий может сдать кровь с 10:00 до 14:00 по адресу ул. Юности, 11, где будет работать мобильная станция переливания крови. Подобные «Дни донора» проводятся Красноярским краевом центром крови № 1 несколько раз в год. Алекса...
Новости Красноярска: Холодную воду в центральной части Красноярска отключать не будут

Холодную воду в центральной части Красноярска отключать не будут

25 Мая 2021 г.
Отключений холодной воды в Центральном районе 28-30 мая не будет
Новости Красноярска: Военнослужащий одной из краевых частей получил штраф за отпуск в неположенном месте

Военнослужащий одной из краевых частей получил штраф за отпуск в неположенном месте

25 Мая 2021 г.
Вместо отдыха в Смоленской области он отдыхал в Краснодарском крае
Новости Красноярска: Прокуратура края проверяет законность сноса на Судостроительной, 27

Прокуратура края проверяет законность сноса на Судостроительной, 27

25 Мая 2021 г.
Дом снесли во время судебных тяжб
Новости Красноярска: Школа олимпийского резерва «Красноярск» получила новые теннисные столы в подарок от Красноярскэнергосбыта

Школа олимпийского резерва «Красноярск» получила новые теннисные столы в подарок от Красноярскэнергосбыта

25 Мая 2021 г.
В секции настольного тенниса занимаются 250 детей
Новости Красноярска: При обысках в колониях края изъяли 58 телефонов

При обысках в колониях края изъяли 58 телефонов

24 Мая 2021 г.
Восемнадцать из них нашли уже в камерах
Новости компаний
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
18/05
Красноярские энергетики начали благоустраивать участки после работ на теплосетях
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

21 Мая 2021 г.
Преображение связано с премьерой второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Новости Красноярска: В Красноярском крае стали чаще жениться, а в Тыве – разводиться

В Красноярском крае стали чаще жениться, а в Тыве – разводиться

21 Мая 2021 г.
Статистику сформировали специалисты Красноярскстата
Новости Красноярска: К сентябрю в Ачинске благоустроят парк Победы

К сентябрю в Ачинске благоустроят парк Победы

23 Мая 2021 г.
Подрядчик определится к концу мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru