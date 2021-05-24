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При обысках в колониях края изъяли 58 телефонов

Главная Общество
Красноярск
17:00 24 Мая 2021
тюрьма, гуфсин, в красноярском крае
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За первый квартал 2021 года в тюрьмах изъяли 58 телефонов. Большую часть нашли при первоначальном досмотре, 18 — уже в камерах, сообщает пресс-служба ГУФСИН

По словам начальника отдела режима и надзора ГУФСИН полковника внутренней службы Сергея Бычкова, найти нелегальную технику помогло новейшее оборудование. Подобные устройства установлены в аэропортах.

Не обошлась без новинок и оперативная работа. По словам Сергея, надзиратели используют в работе устройства, способные засекать полупроводники не только телефонов, но и сим-карт. Причём не важно где они спрятаны – стенах, столах или других потаённых местах.

Фото: ГУФСИН по краю

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