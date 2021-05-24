Набережная Качи в Красноярске меняет образ

Набережная Качи в Красноярске меняет свой образ. Второй сезон там ведется масштабное благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Напомним, по ее условиям горожане ежегодно сами выбирают общественные пространства, которые нуждаются в реконструкции. Всего в этом году будет благоустроена 21 территория.

Под программу реновации в этом году в Центральном районе попали Юдинский сквер и набережная р. Качи на участке от ул. Обороны до ул. Вейнбаума. Эти территории выбрали жители в прошлом году путем голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». На Каче работы идут уже второй год. И могут продолжиться в следующем на участке от ул. Вейнбаума до ул. Белинского. Но при условии, что уже в нынешнем голосовании это общественное пространство получит поддержку горожан.

«Набережная Качи давно требовала обновления, и год назад мы начали этот процесс. При выборе мест для благоустройства обязательно учитывается мнение горожан, и я считаю, что это совершенно правильно. Будем надеяться, что проект благоустройства набережной от ул. Вейнбаума до ул. Белинского тоже получит поддержку, и в следующем году весь правый берег Качи преобразится», – рассказал сегодня в ходе контроля за ходом ремонта руководитель администрации Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский.

Планы на этот год таковы: привести в порядок существующие здесь строения, отреставрировать беседки вдоль реки, обустроить освещение, озеленить, установить парковую мебель и детские игровые комплексы. Местные жители переменами довольны.

«Я живу ниже по течению реки, но и здесь, в районе улицы Вейнбаума, часто гуляю. Пройтись, конечно, можно и сейчас, но эстетически это не радует. Где-то не хватает скамеек, где-то хотелось бы видеть навесы на случай плохой погоды. Если удастся привести в порядок всю набережную, и я, и мои соседи будем очень рады», – рассказал житель Центрального района Александр Тимофеев.

Где будет благоустройство в году следующем, сейчас решают сами жители. Голосование началось 26 апреля и продлится до 30 мая. Проголосовать можно на сайте 24.gorodsreda.ru. Красноярцы могут выбрать из 15 скверов, парков и набережных те, которые необходимо благоустроить.

Фото: пресс-служба администрации г. Красноярска

По материалам пресс-службы администрации г. Красноярска