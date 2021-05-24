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На севере Красноярского края создадут пять кафедр Института Севера и Арктики

Главная Общество
Красноярск
16:30 24 Мая 2021
красноярск, север, сфу
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Кафедры Института Арктики и Севера, созданного в прошлом году при Сибирском федеральном университете, открылись в пяти городах на севере края — Туруханске, Игарке, Туре, Дудинке и Норильске, об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов.

По его словам, крупные компании, имеющие активы в этих городах, заинтересованы в кадрах, готовых работать в условиях Арктики, Анатолий не исключает, что появление таких кафедр возможно и на других северных территориях края.

Институт Арктики был создан по поручению губернатора края Александра Усса. Сейчас обучение ведётся по программам Международной северной школы (Северный рабфак), которая готовит абитуриентов с севера региона для дальнейшего поступления в институт, и бизнес-школу "Арктика".

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