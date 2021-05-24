В Красноярске продолжают благоустройство набережной Качи

В Красноярске продолжается начатое в прошлом году благоустройство набережной Качи. Сегодня там проверили ход работ. По словам руководителя администрации Центрального района Вадима Войцеховского, при ремонте обязательно учитывается мнение горожан. Напомним, благоустройство набережной Качи на участке от ул. Обороны до ул. Вейнбаума стало возможным после того, как в прошлом году это пространство выбрали красноярцы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Набережная Качи давно требовала обновления, и год назад мы начали этот процесс. Будем надеяться, что проект благоустройства набережной от ул. Вейнбаума до ул. Белинского тоже получит поддержку, и в следующем году весь правый берег Качи преобразится», – сказал Войцеховский.

В этом году в рамках проекта в Красноярске изменится 21 общественное пространство. Где будет благоустройство в году следующем, решают сами жители. Голосование началось 26 апреля и продлится до 30 мая. Проголосовать можно на сайте 24.gorodsreda.ru. Красноярцы могут выбрать из 15 скверов, парков и набережных те, которые необходимо благоустроить.

По материалам пресс-службы администрации г. Красноярска