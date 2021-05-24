В Красноярске хотят уничтожить документы участников Великой отечественной войны

Общественная организация "Архивный дозор" обратились к губернатору края Александру Уссу с просьбой остановить уничтожение архивных документов, в том числе и умерших ветеранов Великой Отечественной войны.

По информации с сайта "Архивного дозора", в 2020 Пенсионный фонд решил у 2023 году полностью освободить площади от выплатных дел на умерших. Касается это и дел ветеранов, и столетних актовых книг. При этом, в государственный архив они их передавать не обязаны. Тоже самое делают и Загсы.

"ПФР и Загс – не историки, эти документы для них не имеют ценности. Но для многих людей они – единственный шанс восстановить связь с прошлым и узнать хотя бы крупицу нового о своих предках. Лично для меня каждый такой документ – это весточка из прошлого, ценный подарок. В этих документах есть информация о составе семьи, справки о ранениях, об образовании, свидетельства о браке, фотографии. В Хабаровском крае и Иркутской области отдают документы на руки заинтересованным потомкам. Сейчас даже президент Владимир Путин увлечён сохранением истории людей, которые трудом своим помогали и воевали. Местные власти тоже могли бы помочь в сохранении этих документов, — рассказала в интервью сайту ngs.24 генеалог Оксана Зинченко.

Фото: arhizorro