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Красноярский автогонщик одержал победу на нижегородской трассе NRING

Главная Общество
Красноярск
15:00 24 Мая 2021
гонки, чемпион, победа
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Красноярец Георгий Чивчян одержал рекордную шестую победу на нижегородской трассе NRING, во время всероссийских соревнований по дрифту.

В финале Георгию пришлось столкнутся с ирландцем Джеймсом Дином и обогнать его второй раз. В финальном заезде соревновались исключительно жители Сибири. В итоге Георгий занял первое место и получил золотую медаль, серебро досталось ещё одному красноярцу — Дамиру Идиятулин, а третье место занял Евгений Лосев из Иркутска.

Фото: официальная группа Российской дрифт-серии во "ВКонтакте" 

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