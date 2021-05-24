Красноярский автогонщик одержал победу на нижегородской трассе NRING

Красноярец Георгий Чивчян одержал рекордную шестую победу на нижегородской трассе NRING, во время всероссийских соревнований по дрифту.

В финале Георгию пришлось столкнутся с ирландцем Джеймсом Дином и обогнать его второй раз. В финальном заезде соревновались исключительно жители Сибири. В итоге Георгий занял первое место и получил золотую медаль, серебро досталось ещё одному красноярцу — Дамиру Идиятулин, а третье место занял Евгений Лосев из Иркутска.

Фото: официальная группа Российской дрифт-серии во "ВКонтакте"