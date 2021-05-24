Решение о назначении ЦРКК в Назарове было верным

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев побывал на объектах коммунальной инфраструктуры Назарова, которые с 1 января этого года в качестве временной ресурсоснабжающей организации начал эксплуатировать «Центр развития коммунального комплекса». Соответствующее решение было принято администрацией города, после того как истек срок действия концессионного соглашения с «Водоканалом».

ЦРКК было создано производственное отделение «Назарово», в штат принят линейный персонал. Приобретено необходимое техническое оборудование, реагенты, транспорт. Общий объём вложений за 5 месяцев составил порядка 30 млн рублей. За это время силами ЦРКК было ликвидировано порядка 300 коммунальных аварий на сетях, износ которых является критическим и оставляет порядка 70 %.

«С учетом того, что я здесь сегодня увидел, решение о назначении ЦРКК было верным и абсолютно оправданным. Компания серьезно взялась за подготовку системы водоснабжения и водоотведения, и это несмотря на то, что есть много исторически сложившихся проблем. Сейчас есть неотложные задачи, которые возникли по причине аварий на городских объектах, эти моменты необходимо решить. Речь идет о суммах в пределах 17-20 млн рублей. В любом случае, сколько бы это не стоило, системы будут отремонтированы», — заявил Евгений Афанасьев, министр промышленности энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Специалисты ЦРКК уже приступили к подготовке коммунальных объектов города к предстоящему осенне-зимнему периоду. Одним из пунктов посещения министра стали городские очистные сооружения, где хозяйственно-бытовые стоки города проходят очистку до нормативных значений. На объекте идет ремонт резервуаров, а в летний период будет обновлена система аэрации (обогащения сточных вод кислородом).

«В этом году мы выведем из работы одну линию очистки, чтобы поэтапно заменить систему трубопроводов действующей системы аэрации, по сути, это основная система, которая обеспечивает биологическую очистку. Июнем планируем завершить. В процессе работ будем проводить дефектоскопию существующих железобетонных конструкций, так как очистные пожилого возраста, 1978 - год ввода в эксплуатацию. По результатам будем принимать меры восстановительного характера к строительным конструкциям», — отметил Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

В межотопительный период ЦРКК предстоит провести гидравлические испытания на всех сетях города, чтобы выявить слабые звенья трубопроводов, отремонтировать и осуществить промывку коллекторов. На улицах 30 лет ВЛКСМ, Арбузова, Фабричная, в поселках Бор и Строителей будет произведена замена изношенных участков водопроводных сетей. В течение летнего периода работники ЦРКК проведут масштабную работу по актуализации и паспортизации схем водоснабжения и водоотведения города. Соответствующая документация не была в полном объеме переда городу предыдущей ресурсоснабжающей организацией.

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»

По материалам «Центра развития коммунального комплекса»