Многодетные семьи Красноярского края получили деньги на ведение личного подсобного хозяйства

Продолжается приём заявлений на краевую субсидию в размере от 70 тысяч рублей для развития личного подсобного хозяйства, сообщается на сайте правительства. Рассчитывать на помощь могут семьи с пятью и более детьми.

Подобные меры действуют уже с 2015 года. В этом году уже 66 семей получили подобную помощь. Полученные средства можно потратить на покупку крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы, кроликов, свиней, посадочного материала, сельхозоборудования и другое, главное условие – наличие своего участка.

«Выделение средств многодетным семьям с пятью и более детьми на развитие личного подсобного хозяйства – один из проектов регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Мы планируем, что в 2021 году такой помощью смогут воспользоваться около 300 многодетных семей. На эти цели из краевого бюджета выделено 20 миллионов рублей», – отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Чтобы обратиться в территориальное отделение соцзащиты по месту жительства за поддержкой, у семьи должен быть участок для ведения своего хозяйства. Также заявители должны понимать, в каком направлении будут развивать своё хозяйство.

Заявления на предоставление краевой поддержки принимаются до 1 октября, в отделениях соцзащиты по месту жительства. Учитывая лимит выделяемых средств, специалисты советуют не откладывать обращение на последний момент.

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